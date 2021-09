Juve al lavoro verso il Milan: Chiesa torna in gruppo

Anche Bernardeschi con i compagni

redazionejuvenews

La Juventus è tornata in campo oggi dopo l'esordio in Champions League contro il Malmo, dal quale i bianconeri sono usciti vittoriosi per 0-3. La prima vittoria stagione dei bianconeri è arrivata dopo una partenza disastrosa in campionato, che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri pareggiare la prima partita della stagione contro l'Udinese, e perdere le successive due, con l'Empoli in casa e contro il Napoli al Maradona. Una partenza difficile, che ha attirato grandi critiche, e che ha spinto la Juventus in un brutto momento: la vittoria in Champions League di martedì ha dato quindi spinta e stimoli ai bianconeri, che stanno preparando, da oggi, la partita in programma domenica sera contro il Milan, con gli uomini di Pioli che arriveranno all'Allianz Stadium reduci dalla sconfitta contro il Liverpool di ieri sera.

Una grande prestazione da parte dei rossoneri quella di ieri sera, con la Juventus che è avvisata: domenica sera servirà una grande partita per limitare un Milan in grande forma, e per cercare di ricucire il distacco che la Juventus ha dalla testa della classifica, che ammonta già a otto punti. Un match importante, nel quale i bianconeri dovranno dimostrare di aver imboccato la giusta strada per il proseguo della stagione.

Proprio per preparare la partita contro i rossoneri, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per iniziare l'avvicinamento al big match di domenica. Buone notizie per il tecnico arrivano dall'infermeria, che ora conta solo i lungodegenti Arthur e Kaio Jorge: Bernardeschi e soprattutto Federico Chiesa, sono tornati ad allenarsi con il gruppo e dovrebbero essere disponibili per la partita dello Stadium: la Juventus dovrà cercare di fare tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime in classifica, e per iniziare a rialzare la testa dopo un inizio che ha fatto storcere il naso ai tifosi.