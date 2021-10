News Juve / Agnelli dice basta, è rottura: in arrivo una drastica decisione

1 di 2

Calciomercato Juventus, Agnelli dice basta: possibile rottura totale.

Tanta, anzi tantissima carne al fuoco in casa Juventus. La dirigenza sa che entro breve giro di posta sarà chiamata a risolvere parecchie questioni ancora in sospeso. Alcune decisamente molto urgenti, altre meno ma comunque importanti. Tutte comunque ancora in attesa di risoluzione.

Neanche a dirlo, la prima situazione che la Juve vorrebbe chiudere in fretta è quella relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Da questo punto di vista, ci sentiamo di poter rassicurare i tifosi bianconeri: le parti sarebbero ormai molto vicine e mancherebbero solo gli ultimi dettagli per arrivare a dama. Decisiva per il buon esito della trattativa sarebbe stata la volontà comune delle parti. Ora bisognerà solo attendere la tanto agognata fumata bianca.

Ma, come detto, ci sono anche tante altre situazioni da risolvere, sia per quanto riguarda altri rinnovi contrattuali, sia per quanto concerne importanti questioni di mercato della Juve <<<