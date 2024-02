Juve, Aghemo: “L’eclettismo di Alcaraz gli consentirà di trovare spazio”

Paolo Aghemo ha parlato dell'ultimo arrivo in casa Juventus, Carlos Alcaraz: per il giornalista, il giocatore troverà molto spazio in campo

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Aghemo ha parlato dell'ultimo acquisto della Juventus , Carlos Alcaraz . Ecco le sue parole: "È un giocatore eclettico Alcaraz . Può giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo e anche da esterno offensivo, punta e sotto punta. Quindi da questo punto di vista avrà possibilità di mettersi in mostra e farsi vedere".

Aghemo ha proseguito: "Il prezzo eventuale fissato per il diritto di riscatto vicino ai 50 milioni credo sia indicativo come della valutazione che Giuntoli e la Juventus hanno fatto di questo ragazzo. Poi naturalmente si potrebbe aprire una trattativa. Ma la Juve, anche con il prestito oneroso crede nelle qualità del ragazzo che è giovane ma avendo alle spalle l'esperienza inglese e, non dimentichiamo che in Argentina ha giocato nel massimo campionato a 19 anni, quindi di fatto è già pronto".