Juve, aggiornati i numeri di maglia. Le scelte di Openda e Zhegrova

La Juventus ha aggiornato la lista dei numeri di maglia per la stagione 2025-2026 in virtù degli acquisti di Lois Openda ed Edon Zhegrova. L’attaccante belga indosserà il numero 20, mentre l’esterno d’attacco kosovaro avrà sulle spalle il numero 11. Questa la lista dei numeri di maglia della Juve:
3. Gleison Bremer
4. Federico Gatti
5. Manuel Locatelli
6. Lloyd Kelly
7. Francisco Conceicao
8. Teun Koopmeiners
9. Dusan Vlahovic
10. Kenan Yildiz
11. Edon Zhegrova
14. Arkadiusz Milik
15. Pierre Kalulu
16. Michele Di Gregorio
17. Vasilije Adzic
19. Khephren Thuram
20. Lois Openda
21. Fabio Miretti
22. Weston McKennie
23. Carlo Pinsoglio
25. Joao Mario
27. Andrea Cambiaso
30 Jonathan David
32. Juan Cabal
36. Mattia Perin
40. Jonas Rouhi