Juve, aggiornati i numeri di maglia. Le scelte di Openda e Zhegrova
Home > Juve News

Juve, aggiornati i numeri di maglia. Le scelte di Openda e Zhegrova

Stefania Palminteri
2 Settembre, 14:28
Dopo la chiusura del mercato estivo, la Juventus ha aggiornato la lista dei numeri di maglia per la stagione 2025-2026

La Juventus ha aggiornato la lista dei numeri di maglia per la stagione 2025-2026 in virtù degli acquisti di Lois Openda ed Edon Zhegrova. L’attaccante belga indosserà il numero 20, mentre l’esterno d’attacco kosovaro avrà sulle spalle il numero 11. Questa la lista dei numeri di maglia della Juve:

3. Gleison Bremer

4. Federico Gatti

5. Manuel Locatelli

6. Lloyd Kelly

7. Francisco Conceicao

8. Teun Koopmeiners

9. Dusan Vlahovic

10. Kenan Yildiz

11. Edon Zhegrova

14. Arkadiusz Milik

15. Pierre Kalulu

16. Michele Di Gregorio

17. Vasilije Adzic

19. Khephren Thuram

20. Lois Openda

21. Fabio Miretti

22. Weston McKennie

23. Carlo Pinsoglio

25. Joao Mario

27. Andrea Cambiaso

30 Jonathan David

32. Juan Cabal

36. Mattia Perin

40. Jonas Rouhi

Leggi anche

Riccardo Focolari · 2 Settembre, 14:00
Mercato Juve, retroscena Arnau Martinez: Comolli ha deciso di…
Durante il mercato, la Juve ha sondato vari nomi per gli esterni. Uno dei preferiti era Arnau Martinez ma alla fine non è arrivato
Stefania Palminteri - 2 Settembre, 13:30
GIOVANILI | Juve, ufficiale il trasferimento di Baridò al Napoli
Riccardo Focolari - 2 Settembre, 13:00
Juve, addio con enigma di Nico Gonzalez: “Lascio questa tappa…”
Riccardo Focolari - 2 Settembre, 12:30
Juve, Ravanelli si racconta: “Vialli chiese a Trapattoni di…”
redazionejuvenews - 2 Settembre, 12:00
Juve, il no di Vlahovic al Milan ha favorito l’arrivo di Openda. Ecco perché
Stefania Palminteri - 2 Settembre, 11:39
Juve, Lois Openda: duttilità alla corte di Tudor. Il profilo del belga
Stefania Palminteri - 2 Settembre, 11:26
Openda sull’approdo alla Juventus: “Non ci ho dormito”
x