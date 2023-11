Juve, ag. Rugani: “Mai pensato di andare via. Prolungamento? Potenziale”

Raggiunto dai microfoni di Tmw, Davide Torchia ha parlato del suo assistito Daniele Rugani in ottica rinnovo con la Juventus. Ecco le sue parole: "Ottimismo per il suo rinnovo? Non esageri, abbiamo sempre ottimismo. Giuntoli ha espresso la potenzialità di poter prolungare, non voglio dire il desiderio, questo rapporto".