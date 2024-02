Juve, ag. Rugani: “Il discorso rinnovo sarà risolto entro due mesi”

Intervistato per Tmw, Davide Torchia ha parlato del suo assistito Daniele Rugani, difensore centrale in forza alla Juventus. Sul rinnovo di quest'ultimo, ha detto: "La Juventus sta facendo i suoi calcoli. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità per rinnovare. Giuntoli e la società sono molto soddisfatti del rendimento del giocatore, c'è da trovare un accordo economico ma non sarà un problema, perché sappiamo quali sono i parametri da dover inseguire".