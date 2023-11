Juve, ag. Locatelli: “Tante offerte ma bianconeri sempre prima scelta”

Intervistato a Tmw, Stefano Castelnuovo, procuratore di Manuel Locatelli, ha parlato del rinnovo di quest'ultimo con la Juventus. Ecco le sue parole: "Era la volontà di entrambe le parti, per questo motivo siamo riusciti a raggiungere l'accordo in tempi brevi. Si trova molto bene nell'ambiente, per questo motivo è stato molto facile continuare in questa società e firmare il rinnovo di contratto. Manuel in ogni sessione di mercato ha delle offerte però la sua prima scelta è sempre la Juventus".