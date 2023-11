Juve, ag. Locatelli: “Manuel sente dolore. In dubbio contro l’Inter”

Intervenuto a calciomercato.it, Stefano Castelnovo , agente di Manuel Locatelli , ha parlato delle condizioni fisiche del centrocampista della Juventus . Ecco cosa ha detto: "Sente ancora dolore, vediamo nei prossimi giorni. Ce la farà per l’ Inter ? È difficile da dire, dipende il dolore a che livelli è da qui alla partita. Da quello che mi diceva Manuel a inizio stagione, le sue impressioni erano che il gruppo era unito e quando il gruppo è unito si possono fare anche cose importanti. Unito ancora di più dalle difficoltà esterne (ndr caso Pogba e caso Fagioli)? Il gruppo era già unito di suo, vanno tutti nella stessa direzione”.

Sul rinnovo ha aggiunto: "Il rinnovo è stato molto gratificante per lui, anche perché da entrambe le parti c’era la volontà di raggiungere questo accordo per cui le cose sono state abbastanza semplici. Manuel è molto migliorato in quella posizione di campo e sicuramente l’allenatore ha i suoi meriti”.