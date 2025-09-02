Juve, addio con enigma di Nico Gonzalez: "Lascio questa tappa..."

Dopo il passaggio dalla Juve all'Atletico Madrid, Nico Gonzalez ha voluto salutare il club e i tifosi con un messaggio social

Nella serata di ieri si è chiuso il calciomercato estivo. Nell’ultimo giorno disponibile, la Juve ha chiuso l’arrivo di giocatori come Openda e Zhegrova, lasciando partire anche Nico Gonzalez, direzione Madrid. L’argentino, una volta uffiicializzato il suo passaggio all’Atletico, ha voluto scrivere un messaggio sui social per ringraziare club e tifosi.

“Buongiorno a tutti, è difficile stare al passo con questa professione, visto che sono tanti i nomi -un anno fa- che seguono questo gigante del calcio come la Juventus, so dall’interno qual è la storia viva di questo sport, sento che lascio questa tappa incompleta, non vedo l’ora di farne un’altra, apprezzo essere rappresentato allo stesso modo, porto il mio rispetto a tutti che passano quotidianamente per il club così come ai nostri soci e tifosi, li abbraccio con la forza e l’orgoglio con cui indossano questa maglia!!!.”