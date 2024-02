Juve, addio Chiesa? Giuntoli pensa a Zaccagni per sostituirlo

Federico Chiesa comincia a essere quasi un problema in casa Juve. L'attaccante italiano è stato fermato da qualche problema fisico di troppo e la sua posizione in campo nel 3-5-2 di Allegri non è di facile interpretazione. Come se non bastasse ora è arrivata anche la concorrenza del giovane Yildiz: a giugno l'ex Fiorentina potrebbe essere venduto.