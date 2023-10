Juve, Adani: “Vlahovic sotto solo a due attaccanti. Può ancora migliorare”

Successivamente l'ex calciatore ha parlato di Manuel Locatelli, in gol domenica contro il Milan: "È una delle note più positive della Juventus di quest'anno. Ogni tanto viene fischiato anche dai suoi tifosi però credo che abbia sempre dimostrato maturità in una zona del campo in cui la Juventus ha perso per un motivo o per un altro tanti giocatori, il Rabiot visto contro il Milan è in ripresa ma fino ad ora non ha fatto bene come l'anno scorso mentre Locatelli che è diventato il titolare della Nazionale sta facendo molto bene e questo gol è un premio alla fatica, alla voglia di esserci, alla capacità di confermare ogni volta la titolarità in una squadra così importante quindi alla fine certe partite vengono decise veramente dagli episodi e lui si è fatto trovare presente nell'episodio decisivo".