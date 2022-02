Adani: “La Juve ha la rosa più forte, Vlahovic mi ha esaltato”

Intervenuti sulla BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Adani e Cassano hanno detto la loro sulla Juve di Allegri e Dusan Vlahovic

E' di questo parere Lele Adani , che dopo aver più volte criticato il gioco della squadra bianconera, ieri ha invece esaltato la prestazione della Juventus. Intervenuto sulla BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, il commentatore ha detto: " La Juventus ha la rosa più forte del campionato insieme all’Inter , questo l'abbiamo sempre detto qui. Vlahovic mi ha esaltato : è stato un’ira di Dio, è unico ed è già tra i tre attaccanti più forti al mondo. La Juventus è una super squadra, non si può dire che l’obiettivo è arrivare solo davanti all’Atalanta. La Juventus ieri ha giocato bene, ci sono state delle giocate super: ha creato 4-5 occasioni bellissime . Vlahovic poi ha trascinato tutti e Morata è stato commovente per come ha giocato e come si comporta".

Al contrario, rimane fedele a se stesso Antonio Cassano: “Io continuo a dire che la Juve non arriverà tra le prime quattro, sono convinto che non ci arriverà. Per come sta giocando, continua a giocare male e non basteranno Vlahovic e Zakaria. Non posso pensare che una rondine fa Primavera. La Juve ha la squadra più forte, ha l’undici migliore della Serie A, non può giocare così. Lo spartiacque sarà col Villarreal: se va fuori non arriva tra le prime quattro”. In Champions League ci sarà la prova del nove? Sicuramente il match contro i sottomarini gialli di Unai Emery sarà uno snodo fondamentale per la stagione bianconera. Staremo a vedere.