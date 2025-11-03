Juve, Adani su Spalletti: “Squadra equilibrata. Vi dico cosa serve ora”

Nel corso de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato della Juve e della riforma che Spalletti deve attuare nella squadra

Nel corso de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato della Juve e della prestazione offerta in casa della Cremonese alla prima gara con Spalletti in panchina. Ecco le parole dell’ex difensore: “Nel complesso è stata una squadra equilibrata e collettiva che ha giocato da squadra.

“Il tecnico deve rigenerare lo spirito e deve mettere dentro le idee di calcio, come il ruolo in difesa di Koopmeiners, ma deve anche cercare qualche intuizione perché i bianconeri nelle ultime gare erano apparsi un po’ piatti nel gioco: molto prevedibili e talvolta anche vulnerabili. Bisogna iniziare un lavoro di ricostruzione da un punto di vista tecnico tattico e nello spirito.”