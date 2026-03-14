Juve, a che punto è il rinnovo di Vlahovic? I primi dettagli

Si tratta il rinnovo, Dusan Vlahovic verso il sì alla Juve: alle firme di Yildiz e Spalletti si unirà anche quella del serbo

Dusan Vlahovic è sempre più vicino al rinnovo con la Juve. La dirigenza della Signora avrebbe deciso di puntare nuovamente sull’attaccante serbo per il futuro e le parti sarebbero ormai a un passo dall’accordo per un prolungamento di almeno due anni, con una riduzione significativa dello stipendio.

Il centravanti dovrebbe percepire intorno ai 6 milioni di euro a stagione. L’ex Fiorentina era stato chiaro nei mesi precedenti: nessun accordo con altri club, la precedenza ai bianconeri. A confermare il fatto anche le recenti parole di Laporta, presidente del Barcellona: “Dusan è un grande giocatore. Il contratto di Vlahovic sta terminando, ma non c’è niente: è una pista fredda.”