Juve, il casting per il dopo Chiellini: 4 nomi, Koulibaly in pole

Il club bianconero ha cominciato la ricerca del sostituto del capitano: servirà un grande difensore. Il centrale del Napoli è il preferito.

redazionejuvenews

"Juve, Chiellinilo faccio io!". Così titola oggi la prima pagina di Tuttosport, che propone quattro nomi per la sostituzione del capitano bianconero. Le opzioni sono tutte di alto livello, ma di profilo diverso. Koulibalyè certamente il preferito dal club bianconero. Nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiisaveva detto che non avrebbe potuto costringere il giocatore a rimanere, in caso di una sua volontà di fare nuove esperienze. Anche quest'anno il senegalese ha dimostrato di essere uno dei migliori centrali della Serie A. Ha grande personalità, un fisico straripante e qualità palla al piede per proiettarsi anche in avanti. Sarebbe il profilo ideale per una Juve che vuole tornare a vincere. Ma per lui ci vogliono 40 milioni di euro.

Sempre rimanendo in Italia, i bianconeri stanno monitorando due difensori della Fiorentina: Milenkovic e Igor. Il primo è un giocatore che domina il gioco aereo ed è abile nell'anticipo. Da tempo si parla di lui in chiave mercato e questo potrebbe essere davvero il momento giusto per lasciare Firenze. Il serbo poi alla Juve ritroverebbe Vlahovic, col quale gioca anche in nazionale. Il brasiliano invece quest'anno è stato una delle sorprese della formazione di Italiano. All'inizio partivaindietro nelle gerarchie ma poi è riuscito a imporsi come titolare. Anche lui bravo nell'anticipo, è veloce e difficile da superare negli uno contro uno. Entrambi costano intorno ai 15 milioni.

E poi c'è la suggestione dalla Premier League: Gabriel dell'Arsenal. Il difensore ex Lille è molto forte fisicamente e dotato di buona velocità, ma oltre a essere roccioso sa anche far male in attacco: quest'anno in campionato ha fatto 5 gol. Il prezzo però è salato: i Gunners vogliono 50 milioni. Insomma, è cominciato il castingper il dopo Chiellini: ci vuole il nome giusto, perché si tratta di un ruolo da protagonista.