Juve, -5 all’Inter: le ultime novità dall’allenamento

La squadra, in attesa del rientro dei Nazionali, si è ritrovato alla Continassa nel pomeriggio. Esercitazioni sulla gestione del possesso palla, sviluppo delle azioni offensive e infine partitella, questo il menu della seduta odierna . Domani il gruppo accoglierà alcuni ritorni per continuare la preparazione del Derby d'Italia: appuntamento al pomeriggio".

Niente da fare per Danilo che anche oggi non si è allenato e non sarà del match. Maggiori possibilità di vedere invece Locatelli, Miretti e McKennie, mentre Alex Sandro è tornato completamente in gruppo.