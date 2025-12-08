Juve, 40 anni dalla prima Coppa Intercontinentale. Occasione per i tifosi!

La Juve celebra il 40° anniversario della storica vittoria della prima Coppa Intercontinentale: sarà a disposizione dei tifosi bianconeri

“Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, è uno di quei giorni da cerchiare in rosso sul calendario bianconero. Oggi il nostro Club celebra il 40° anniversario della storica vittoria della sua prima Coppa Intercontinentale, conquistata a Tokyo proprio l’8 dicembre del 1985 contro l’Argentinos Juniors. Una finale vinta ai calci di rigore dopo il 2-2 conquistato al termine di quella che è considerata la gara più spettacolare della storia di questa competizione, nonché una delle partite più spettacolari della storia del calcio.

Quella vittoria non è stata “soltanto” un trionfo, ma una vera e propria pietra miliare che ha proiettato la Juventus nell’Olimpo del calcio: quella bianconera, infatti, è diventata la prima Società in Europa a iscrivere nel suo palmarès ogni competizione ufficiale esistente all’epoca. Un’impresa che parla di dominio, di caparbietà e di una mentalità vincente che, da sempre, guida il nostro Club.

LA HALL OF FAME BIANCONERA APRE LE SUE PORTE ALLA MAGLIA DI TOKYO 1985

Per rendere omaggio a quell’epica cavalcata e ai suoi protagonisti, la Hall of Fame, ospitata all’interno dello Juventus Museum, ha accolto un cimelio dal valore inestimabile: la maglia indossata in quella finale in Giappone, simbolo di una squadra capace di superare ogni ostacolo.

È stato un momento di profonda emozione, che ha riportato alla mente le gesta dei nostri calciatori, la tensione dei calci di rigore e la gioia incontenibile che ha abbracciato il popolo juventino in ogni angolo del mondo.

Un momento arrivato a margine di una giornata speciale trascorsa insieme, ricordando quella partita e tutti i momenti condivisi. Tacconi, Cabrini, Bonini, Brio, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini, Pioli, Briaschi e Bodini si sono ritrovati 40 anni dopo.