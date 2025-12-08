Juve, 40 anni dalla prima Coppa Intercontinentale. Occasione per i tifosi!

“Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, è uno di quei giorni da cerchiare in rosso sul calendario bianconero. Oggi il nostro Club celebra il 40° anniversario della storica vittoria della sua prima Coppa Intercontinentale, conquistata a Tokyo proprio l’8 dicembre del 1985 contro l’Argentinos Juniors. Una finale vinta ai calci di rigore dopo il 2-2 conquistato al termine di quella che è considerata la gara più spettacolare della storia di questa competizione, nonché una delle partite più spettacolari della storia del calcio.
Quella vittoria non è stata “soltanto” un trionfo, ma una vera e propria pietra miliare che ha proiettato la Juventus nell’Olimpo del calcio: quella bianconera, infatti, è diventata la prima Società in Europa a iscrivere nel suo palmarès ogni competizione ufficiale esistente all’epoca. Un’impresa che parla di dominio, di caparbietà e di una mentalità vincente che, da sempre, guida il nostro Club.
LA HALL OF FAME BIANCONERA APRE LE SUE PORTE ALLA MAGLIA DI TOKYO 1985
Per rendere omaggio a quell’epica cavalcata e ai suoi protagonisti, la Hall of Fame, ospitata all’interno dello Juventus Museum, ha accolto un cimelio dal valore inestimabile: la maglia indossata in quella finale in Giappone, simbolo di una squadra capace di superare ogni ostacolo.
È stato un momento di profonda emozione, che ha riportato alla mente le gesta dei nostri calciatori, la tensione dei calci di rigore e la gioia incontenibile che ha abbracciato il popolo juventino in ogni angolo del mondo.
Un momento arrivato a margine di una giornata speciale trascorsa insieme, ricordando quella partita e tutti i momenti condivisi. Tacconi, Cabrini, Bonini, Brio, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini, Pioli, Briaschi e Bodini si sono ritrovati 40 anni dopo.
Tappa prima all’Allianz Stadium e poi, appunto, allo Juventus Museum. Qui, alla presenza di John Elkann, del Presidente, Gianluca Ferrero, del Presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti, del Chief Executive Officer, Damien Comolli, e di tutto il Leadership Team, l’ingresso nella Hall of Fame.
UN’OCCASIONE UNICA: LA “TROPHY EXPERIENCE”
Un’altra bella notizia è che le celebrazioni non finiranno oggi. A partire da domani, martedì 9 dicembre, tutti i tifosi avranno l’opportunità unica, imperdibile, che toccherà le corde più intime della loro passione bianconera: la “Trophy Experience”.
Immaginate di trovarvi di fronte a quel trofeo, di poterlo ammirare da vicino. Con la “Trophy Experience” potrete anche toccare e impugnare proprio quella Coppa Intercontinentale che ha reso la Juventus leggenda, realizzando un video o scattando una foto ricordo.
Un’emozione che andrà oltre la semplice visita, un contatto diretto con il passato glorioso che ogni tifoso juventino ha sognato almeno una volta. Quella Coppa è il frutto del tanto sudore versato in campo, del talento di quella squadra e, soprattutto, del nostro irriducibile spirito. Un’esperienza che, come detto, vi permetterà di stringere tra le mani un pezzo della nostra identità, un frammento tangibile dell’orgoglio di essere bianconeri.
Per accedere alla “Trophy Experience” sarà necessario acquistare il biglietto per lo Juventus Museum o per lo Juventus Museum e lo Stadium Tour, un’occasione perfetta per vivere un’immersione totale nel mondo Juventus.”