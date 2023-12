Juric: “La sconfitta del Frosinone contro la Juventus è stata immeritata”

Ivan Juric è ritornato sul match disputato dal Frosinone contro la Juventus: per il tecnico, una sconfitta immeritata per la squadra laziale

Nella conferenza stampa di vigilia del match di Serie A del Torino contro la Fiorentina , ha parlato il tecnico dei granata Ivan Juric . In sala stampa, l'allenatore ha potuto spaziare anche su domande relative ad altre squadre e partite come quella del Frosinone contro la Juventus . Ecco cosa ha detto:

"È difficile affrontare il Frosinone, in casa anche contro la Juventus il risultato non è stato giusto. È una squadra in palla. Bologna? È molto solido, stanno facendo tanti risultati e mi colpisce la solidità di chi vince: c'è una forza interna importante. È stata una settima buona, abbiamo lavorato bene e sono contento".