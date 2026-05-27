Sei mesi positivi con Italiano

L’avventura di Joao Mario con il Bologna è arrivata alla conclusione. Il terzino portoghese farà ritorno alla Juventus dopo il prestito semestrale iniziato durante il mercato invernale. L’operazione era nata nell’ambito dello scambio che aveva portato Holm a Torino. Nonostante una permanenza relativamente breve, il difensore ha lasciato segnali incoraggianti. Dal suo arrivo in Emilia, il classe portoghese ha collezionato 15 presenze complessive tra campionato ed Europa League, superando i 1.100 minuti giocati. Il suo contributo è stato giudicato positivo dalla società rossoblù. Al netto di qualche difficoltà emersa in alcune partite, come nella sfida casalinga contro la Roma, il rendimento del giocatore è stato considerato più che sufficiente. Anche i numeri confermano il buon impatto avuto nei suoi mesi bolognesi. Joao Mario ha infatti realizzato due reti importanti. La prima è arrivata in Europa League contro il Brann, decisiva per la vittoria per 1-0. La seconda, invece, è stata segnata in campionato contro la Cremonese, grazie a una conclusione al volo che ha battuto Audero.

Costi troppo alti: permanenza complicata

Nonostante le prestazioni convincenti, la possibilità di vedere ancora Joao Mario con la maglia del Bologna appare molto ridotta. Il club emiliano continua a valutare la situazione, ma i costi dell’operazione vengono considerati troppo elevati. L’ingaggio del giocatore e la valutazione del cartellino rappresentano ostacoli difficili da superare. Soprattutto in una stagione in cui il Bologna dovrà affrontare soltanto campionato e Coppa Italia. La dirigenza non sembra intenzionata a investire cifre importanti per un ruolo ritenuto non prioritario. Anche il ritorno di Holm non modifica il quadro generale. Lo svedese rientrerà in Emilia dopo il mancato riscatto della Juventus, ma non dovrebbe restare a Bologna nella prossima stagione. Inoltre, affidare l’intera corsia destra al solo Zortea viene considerata una soluzione troppo rischiosa. Per questo motivo il club sta già valutando profili alternativi. L’obiettivo sarà individuare un laterale più sostenibile dal punto di vista economico, senza rinunciare alla qualità tecnica.

Il saluto social conferma l’addio

Negli ultimi giorni era emersa anche l’ipotesi di un nuovo scambio di prestiti con la Juventus. Una soluzione che avrebbe potuto favorire la permanenza del portoghese in rossoblù. Tuttavia, al momento, questa possibilità appare molto distante. A confermare la sensazione di un addio definitivo è stato lo stesso Joao Mario, che ha salutato il Bologna attraverso un messaggio pubblicato sui social.

“È stato un orgoglio aver potuto fare parte di questo grande club. Grazie Bologna, vi porterò sempre nel cuore”.

Parole che sembrano chiudere definitivamente la sua esperienza sotto le Due Torri. Ora il Bologna dovrà tornare sul mercato per rinforzare la fascia destra in vista della stagione 2026-2027.