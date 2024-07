Jeda: “La Juventus lotterà per vincere lo scudetto”

Jeda "incorona" la Juventus tra le pretendenti alla vittoria dello scudetto: la campagna rafforzamento avrebbe convinto l'ex calciatore

La campagna acquisti della Juventus trova sempre più consensi dagli esperti di pallone. Intervistato per News.Superscommesse.it, Jeda ha parlato proprio dei bianconeri citandoli nei pronostici che gli vogliono in corsa per la vittoria dello scudetto. La Juve dovrebbe essere tra le principali antagoniste dell’Inter.

Jeda sulle ambizioni della Juventus

Ecco le sue parole: “La Juventus è una squadra che mi incuriosisce molto quest’anno. Motta è arrivato con grande personalità e soprattutto con le idee chiare. Ha già in mente come giocare e vuole solo calciatori funzionali ai suoi dettami tecnici. I bianconeri sono tra i favoriti per lo Scudetto, d’altronde la Juve è sempre la Juve”.