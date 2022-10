Jeda: “Alla Juventus mancano i leader, non c’è personalità”

Jeda, ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "E' un problema generale. Io sono del parere che le figure carismatiche servono e al momento alla Juve non vedo leader. In questo momento, sia l'allenatore che i giocatori devono essere consapevoli delle loro responsabilità, quando giochi per la Juve non ci devono essere scuse. L'allenatore in primis deve assumersi le responsabilità soprattutto per dare un identità alla squadra che, in questo momento manca".