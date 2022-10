Juventus – Empoli, le reti dei difensori nei precedenti incontri

Domani sera, nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, la Juventussfiderà l'Empoli. Il sito del club bianconero ha pubblicato un approfondimento sui difensori che sono andati in rete nelle partite con i toscani. Ecco la nota: "Juan Cuadrado e Alex Sandro a festeggiare il gol del brasiliano in Juventus-Empoli. Una sfida nella quale qualche volta sono stati i difensori a lasciare un segno in zona gol. ALEX SANDRO Juventus-Empoli del 2016-17 si risolve a favore della Signora con entrambe le reti nella ripresa. La prima vede coinvolto il portiere Skorupski, che devia col corpo nella propria porta un pallone indirizzato da Mandzukic sulla traversa. Tutto frutto della difesa è invece il raddoppio, confezionato dagli esterni. A suggerirlo è Dani Alves: Alex Sandro riceve palla, la protegge e la gira con successo laddove il portiere non può arrivare.