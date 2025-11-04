Jacobelli: "Spalletti alla Juve? Non si deve parlare di tradimento, perchè..."

Il pensiero di Xavier Jacobelli espresso a "Il Processo al 90" su Rai Sport sulle critiche dei dei tifosi del Napoli lanciate verso Spalletti

Durante il programma “Il Processo al 90” su Rai Sport, Xavier Jacobelli ha espresso il proprio punto di vista sull’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus e sulle critiche rivolte al tecnico toscano da parte dei tifosi del Napoli per un presunto “tradimento”. Di seguito il commento di Jacobelli su tale argomento:

“Secondo me non si deve parlare di tradimento, si deve parlare di allenatori che professionalmente fanno per le scelte. Perché, guarda che il fatto che Spalletti abbia accettato l’offerta della Juventus è prima di tutto una sfida a sé stesso, perché era evidente, stante la frustrazione causata dalla cosciente delusione provata alla guida della Nazionale, che smaniasse dalla voglia di ritornare nella mischia. E mi è arrivata questa proposta della Juventus fermo restando, il fatto che ciò che ha fatto a Napoli, la conquista dello Scudetto, tatuaggio o non tatuaggio, questo fa parte del colore, rimane indelebile nella storia del Napoli e del campionato.

Adesso la Juventus gli ha offerto la possibilità di ritornare alla ribalta e l’ha colta al volo, ma francamente non vedo perché parlare di tradimento. Vogliamo parlare di Del Piero che non è mai tornato alla Juventus? Quello è tradimento e mai come oggi la Juventus ha bisogno di lui”.