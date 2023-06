Jacobelli: “Manna promosso dalla Juve, su Giuntoli…”

Il caso Giuntoli

Ecco cosa ha detto Jacobelli sul mancato affare Giuntoli alla Juventus: "Il ds del Napoli ha un contratto con noi fino al 2024, non vedo il motivo della domanda. Non siamo qui per parlare del direttore sportivo e neanche dell'allenatore, anche se rispondo per rispetto. E poi la figura di un ds non è centrale rispetto a domande sulla prossima stagione che non si basa su un direttore sportivo. Se questo non voleva essere un complimento all'uomo che in otto anni ha costruito il Napoli scudetto, Aurelio De Laurentiis c'è riuscito benissimo. Chiarissimo il messaggio subliminale alla Juve: "Volete Giuntoli? Chiamatemi e ne discutiamo". Non è un caso che, nel frattempo, Manna sia stato promosso dalla Next Gen alla prima squadra, aspettando sviluppi da Napoli. Ricapitolando: Giuntoli, per ora non si muove".