Jacobelli: “La Juventus sta valorizzando molto i giovani della Next Gen”

Jacobelli ha parlato del progetto di società della Juve: per il giornalista, la valorizzazione della Next Gen starebbe dando frutti succosi

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli si è focalizzato sulla valorizzazione del settore giovanile della Juventus. Ecco le sue parole sui giovani della Next Gen: “La Juventus sta crescendo. Non bisogna dimenticare le cinque sconfitte in sei partite lo scorso anno in Champions League, però stanno arrivando delle buone risposte".