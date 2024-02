Jacobelli: “La Juventus non dovrebbe rinunciare a Chiesa”

Dagli studi di Rai Sport, Xavier Jacobelli ha parlato del futuro di Federico Chiesa alla Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus secondo me non dovrebbe rinunciare a Chiesa. Dipenderà da chi allenerà la Juventus nella prossima stagione. I numeri sono molto spesso incontrovertibili e fotografano il rendimento di un giocatore che due anni fa ha subito un gravissimo infortunio e gli ci sono voluti 10 mesi per tornare in gruppo. Lui ha collezionato 21 presenze, ma ha giocato appena 4 partite intere perché per 5 volte si è dovuto fermare per problemi fisici, ha segnato 6 gol, poi bisogna aggiungere i 60 minuti in coppa Italia senza gol e che ha partecipato al 20% delle azioni da gol della Juventus ma questo perché? Perché gioca fuori ruolo".