Jacobelli: “Contro l’Udinese la Juventus più deludente di questa stagione”

Jacobelli è ritornato sulla sconfitta della Juventus con l'Udinese: per il giornalista, la peggior prestazione in stagione dei bianconeri

Intervenuto a Tmw Radio, Xavier Jacobelli è ritornato sulla Juventus vista contro l'Udinese in Serie A. Ecco le sue parole: "Quella con l’Udinese è stata la partita più deludente, da qui alla fine del campionato tutte le squadre che lottano per non retrocedere daranno fastidio. In questo momento in ogni caso la Juventus deve guardarsi anche dal Milan, che è lì dietro".