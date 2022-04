Italiano: “In tre gare nessun gol alla Juve. Speriamo all’ultima”

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, il tecnico della Viola ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla gara di Coppa Italia.

redazionejuvenews

Oggi Vincenzo Italiano ha tenuto la consueta conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Salernitana. Al tecnico viola è stato chiesto come si riparte dopo la delusione in Coppa Italia: "Con le nostre certezze, con quello che stiamo proponendo ultimamente, che mi piace e che abbiamo fatto anche a Torino, poi gli episodi non ci hanno dato una mano. Ma dobbiamo continuare così, facendo quello che ci ha permesso di arrivare fino a qua, sognando qualcosa di importante".

Dopo le tre sconfitte contro la Juventus, ci sono cose su cui lavorare: "In tre partite non siamo riusciti a segnare alla Juve, che ha una struttura difensiva molto complicata da affrontare. Penso che sia già tanto essere riusciti a metterli in difficoltà, ma evidentemente ancora non siamo pronti per vincere contro una squadra come i bianconeri. All'ultima di campionato proveremo a farle almeno un gol (dice ridendo, ndr), però siamo contenti di quello che abbiamo proposto. Potevamo essere più svegli in qualche occasione, ma in queste tre partite abbiamo fatto delle ottime gare".

La squadra viola affronterà una Salernitana agguerrita: "Come contro il Venezia, la Salernitana deve giocare come fosse l'ultima partita e cercherà di vincere non mettendo in pericolo ilrisultato. Poi le qualità fanno la differenza a livello individuale. Rispetto all'andata cambia tutto sotto l'aspetto mentale, domani ci sarà il furore ai massimi livelli. I miei ragazzi dal punto di vista mentale ormai sono cresciuti, non vedo perché staccare la spina domani. Sono fiducioso".

La Fiorentina ha sempre subito gol in trasferta: "Premesso che tutti gli attaccanti della Salernitana possono farci gol perché sono forti, sarà il nostro modo di interpretare la gara che eviterà di subire dei dispiaceri. L'obiettivo di qualsiasi squadra è, almeno, non subire gol, anche se a questi livelli ci può stare. Ma non siamo messi male, siamo a 9/10 partite senza subire gol e ora dovremo cercare di essere ermetici, concreti".

Gol subiti che arrivano nonostante i pochi tiri concessi: "Concedere poco fa la differenza e lo stiamo facendo, ma la qualità nell'attaccare determina le partite così come la qualità nel difendere. Forse sbagliamo qualche lettura o i nostri portieri devono fare miracoli. Il fatto che i nostri avversari riescano a tirare poco è un dato importantissimo, ma se in percentuale prendiamo qualche gol di troppo dobbiamo stare più attenti. La qualità fa la differenza sia in un'area che nell'altra. Dobbiamo essere più concentrati su situazioni in cui possiamo evitare qualche gol".