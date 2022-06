Italia U19, vittoria e palma di migliore in campo per Miretti

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha stupito tutti nella seconda partita della Nazionale italiana U19.

redazionejuvenews

La Nazionaleitaliana U19, ha battuto la Slovacchia per 1-0 nella seconda partita del girone. Decisivo Fabio Miretti, che ha colpito due traverse ed ha servito l'assist vincente ad Ambrosino per la rete del vantaggio. Ecco il comunicato della FIGC: "Italia vince anche la seconda. Dopo la Romania è la volta dei padroni di casa della Slovacchia cedere agli Azzurrini. A Trnava, lo stadio quasi riempito dal pubblico locale, la squadra di Nunziata vince 1-0 con un gol dell’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Tutto accade nel primo tempo: dopo un’iniziale sofferenza per il pressing slovacco, l’Italia esce e colpisce due volte la traversa, prima con Ambrosino e poi con Miretti, oggi all’esordio in questo campionato Europeo, fino ad arrivare, poco dopo, alla realizzazione del centravanti partenopeo, vantaggio che resisterà sino al termine del match. Gli Azzurrini vincono e mettono un piede nelle semifinali e nei Mondiali Under 20: bisognerà aspettare il risultato dell’altra partita del girone tra Francia e Romania che si gioca questa sera alle 20 alla DAC Arena di Dunajska Streda: una vittoria o un pareggio dei bleus significherebbe per gli Azzurrini la matematica certezza del pass alle semifinali e ai Mondiali Under 20.

La partita. Carmine Nunziata mette in campo la stessa squadra schierata nella prima partita con la Romania con l’eccezione di Miretti al posto di Baldanzi sulla trequarti: Desplanches in porta; la linea difensiva con Mulazzi a destra, Ghilardi e Coppola centrali, il capitano, Giovane a sinistra; il centrocampo formato da Casadei, Faticanti play e Fabbian a sinistra; in attacco Nasti e Ambrosino, Miretti dietro le due punte. Inizio prudente dell’Italia che soffre il pressing degli slovacchi trascinati dal loro capitano, Jambor e sostenuti dal pubblico, oggi numeroso, nella Citi Arena di Trnava. Proprio lui si propone pericolosamente in due occasioni: al 20’ con un incursione sulla destra che conclude con una palla messa al centro dell’area azzurra che attraversa pericolosamente tutta l’area e 3’ dopo con una punizione che obbliga Desplanches a distendersi e a mettere in calcio d’angolo. Ma la spinta si esaurisce ed esce l’Italia, con Miretti che orchestra bene sulla tre quarti, sia in veste di esecutore che di rifinitore.

Sua la traversa presa al 26’ dopo una bella triangolazione in area con Ambrosino che a sua volta, al 30’, con una bellissima esecuzione dalla destra in area avversaria, scaglia una bordata a giro che si infrange all’incrocio dei pali. Ma la sfortuna finisce al 33’: un passaggio errato degli slovacchi a centrocampo viene intercettato da Fabbian per Miretti che poco fuori dall’area, serve l’attaccante del Napoli: il suo destro questa volta è preciso e insacca la porta difesa da Balaz. E’ il vantaggio azzurro che si protrae fino al termine del primo tempo. Nella ripresa accade poco: l’Italia controlla la partita e Desplanches è costretto a salvare il risultato su un bel colpo di testa del solito Jambor all’80’; Nunziata effettua tre sostituzioni, Volpato per Ambrosino, Terracciano per Fabbian e Fontanarosa per Miretti con lo scopo di proteggere il risultato che non cambia fino alla fine del match".