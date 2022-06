Italia U19, domani la seconda partita con la Slovacchia: Miretti dal 1′

Prosegue l'avventura della Nazionaleitaliana U19 all'Europeo. Domani gli azzurrini scenderanno in campo contro la Slovacchia, per la seconda partita del girone, e Fabio Miretti, dopo aver scontato il turno di squalifica, è pronto per partire dall'inizio. Ecco il comunicato della FIGC: "Dopo aver vinto di misura due giorni fa (2-1, i gol di Baldanzi e Volpato) contro la Romania, la Nazionale Under 19 si prepara ad affrontare i padroni di casa della Slovacchia. Domani, alle 17.30 (diretta Rai Sport HD), a Trnava, i ragazzi di Nunziata tenteranno di anticipare la qualificazione alle semifinali e strappare il ticket per i mondiali Under 20 in Indonesia il prossimo anno. Una possibilità è aperta perché la vittoria degli Azzurrini e la Francia che non perde con la Romania (mercoledì alle 20), darebbe all’Italia la matematica certezza del passaggio del turno.