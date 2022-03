Italia, Mancini: “Si parte da 0-0, non ci sono favoriti ma vogliamo vincere”

L'Italia si prepara ad affrontare la Macedonia: le parole del ct Roberto Mancini in vista dell'importante match di qualificazione

Questa sera l'Italiasi giocherà una fetta della qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 contro la Macedonia. Per gli Azzurri un unico risultato a disposizione: vincere. Ieri alla vigilia della sfida il ct Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa: "Non credo la gara di domani sarà da risolvere il prima possibile, partiamo dallo 0-0, non c'è un risultato da ribaltare. Loro si difendono bene e hanno qualità tecniche, hanno vinto in Germania. Dobbiamo rimanere tranquilli e fare la nostra partita. Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi arrivano e devono recuperare dalle fatiche, dai viaggi. Abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri e proprio per questo motivo abbiamo confermato i ragazzi dell'Europeo. Si conoscono bene e sanno ciò che dobbiamo fare".