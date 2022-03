Italia, la probabile formazione in vista della Macedonia

Giovedì l'Italia affronterà la Macedonia, match valido per i playoff di qualificazione ai mondiali in Qatar2022. Ecco la probabile formazione

redazionejuvenews

Giovedì alle 20.45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo l'Italia scenderà in campo contro la Macedonia, match valido per i playoff per i mondiali in Qatar 2022. Per nazionale Azzurra ci sarà un solo risultato possibile: vincere. Così facendo la squadra allenata da Roberto Mancini avrà la possibilità di sfidare la vincete di Portogallo-Turchia e qualificarsi ai prossimi mondiali. Per l'Italia, fresca vincitrice dell'Europeo, mancare la qualificazione, per la seconda volta consecutiva, sarebbe una delusione cocente.

Per questo Mancini punterà tutto sulla voglia di rivalsa, sul gruppo e sullo spirito che pochi mesi fa ha portato l'Italia sul tetto d'Europa. Purtroppo il tecnico azzurro non potrà contare su alcuni membri importanti come Bonucci, Chiellini, Locatelli e Chiesa. I due centrali sono stati convocati ma non sono al meglio della condizione, Locatelli è positivo al Covid-19 mentre Chiesa ne avrà ancora a lungo dopo l'infortunio al legamento crociato. Quali saranno quindi le scelte del tecnico dell'Italia?

Mancini ripartirà da una certezza: il modulo. Sarà ancora 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e Florenzi, Mancini, Bastoni e Emerson a formare la linea di difesa a quattro. Il terzino destro del Milan è favorito su De Sciglio per sostituire l'infortunato Di Lorenzo. A centrocampo spazio a Barella, Jorginho e Verratti mentre in attacco ci saranno Insigne, Immobile e Berardi. In panchina scalpita per un posto da titolare Scamacca, che nel Sassuolo sta convincendo partita dopo partita. A disposizione di Mancini anche tanti altri giocatori di talento come Pellegrini, Zaniolo, Raspadori e Belotti, tutti pronti a subentrare a partita in corso per cambiare il match in caso di bisogno. Riusciranno gli azzurri a vincere e passare alla fase successiva? Lo scopriremo tra pochi giorni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi ct. Roberto Mancini

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. ct. Milevski