Playoff mondiali, Italia-Macedonia del Nord: le formazioni ufficiali

L'Italia alle 20,45 affronterà la Macedonia del Nord per gli spareggi del mondiale in Qatar 2022. Ecco le formazioni ufficiali.

redazionejuvenews

Manca meno di un'ora a Italia-Macedonia del Nord. L'attesissima sfida avrà luogo a Palermo, nella cornice del Renzo Barbera, alle ore 20,45. Gli azzurri si giocano un pezzo importantissimo della qualificazione al prossimo Mondiale, anche se questo match è soltanto il primo step, visto che se i ragazzi di Mancini dovessero andare avanti, ci sarebbe ancora la finale contro Turchia o Portogallo(in trasferta in entrambi i casi) da vincere. Non va però sottovalutata la partita con la Macedonia del Nord, visto che per gli ospiti questa sarà una gara storica, perché i Leoni Rossi non erano mai arrivati così vicini ad un Mondiale.

Mancini sceglie il collaudato 4-3-3 con Donnarumma in porta, confermato nonostante l'ultimo periodo non felicissimo al PSG. Linea a quattro inedita con Florenzi a destra e Emerson Palmieri a sinistra, mentre al centro ci saranno Bastoni, che ha vinto il ballottaggio con Acerbi, e Mancini, difensore della Roma. Il trio dei centrocampisti è quello solito, Jorginho agirà da play, mentre Barella e Verratti saranno le mezzeali, pronte a creare gioco e ad inserirsi. Il tridente sarà invece composto da Berardi, in grande spolvero ultimamente, Immobile e Insigne, in cerca di riscatto dopo un periodo in chiaroscuro. Dalla panchina Joao Pedro, Raspadori, Pellegrini e Pessina, out invece Scamacca, Zaccagni e Zaniolo.

Gli ospiti rispondono con un 4-4-2 compatto e studiato per far male all'Italia in contropiede. Da tenere d'occhio Alioski sulla fascia sinistra e Trajkovski in avanti, quest'ultimo conosciuto molto bene dal pubblico palermitano per i suoi trascorsi in rosanero dal 2015 al 2019. Out Elmas, squalificato e pronto a ritornare in pista in caso dell'eventuale finale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA(4-3-3):Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct Mancini.

MACEDONIA DEL NORD(4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Nikolov; Trajkovski, M. Ristovski. Ct. Milevski