Italia-Irlanda del Nord, le probabili di Gattuso: Cambiaso out

Il CT dell'Italia, Rino Gattuso, prepara la formazione anti-Irlanda del Nord. Di seguito la probabile formazione dell'ex campione del mondo

A due giorni dalla sfida più importante della stagione -almeno fino ad ora- il CT della Nazionale italiana Rino Gattuso ha ancora dubbi da sciogliere. Le notizie provenienti dal campo e dall’infermeria sono complessivamente rassicuranti. Riccardo Calafiori, Sandro Tonali e Gianluca Mancini hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo.

Il principale punto interrogativo riguarda tuttavia la catena di destra. Matteo Politano, non al meglio a causa di un fastidio al polpaccio, ha svolto un allenamento parziale. La scelta, molto probabilmente, ricadrà su uno tra Marco Palestra e Andrea Cambiaso. Al momento, l’esterno cagliaritano in prestito dall’Atalanta è favorito sul bianconero.

Di seguito la probabile formazione degli Azzurri.

ITALIA (3-5-2) Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.