Italia-Irlanda del Nord, il probabile XI del CT Gattuso

Questa sera, alla New Balance Arena di Bergamo, l’Italia di Rino Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord nella gara valida per l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026. Di seguito le probabili scelte dei due commissari tecnici.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui (Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Cambiaghi, Esposito, Raspadori). Ct.: Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell, Hume, McNair, McConville, Devlin, McCann, S.Charles, Devenny, Galbraith, Price, Reid (Hazard, P. Charles, Clarke, Spencer, Brown, Atcheson, McDonnell, Donley, Saville, Lyons, Kelly, Morrison, Magennis, Marshall). Ct.: O’ Neill