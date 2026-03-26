Italia-Irlanda del Nord, il probabile XI del CT Gattuso

Stefania Palminteri – 26 Marzo, 13:26

Gattuso

Stasera dalle 20.45 gli Azzurri del CT Gattuso affrontano l'Irlanda del Nord. Le probabili scelte dei due allenatori

Questa sera, alla New Balance Arena di Bergamo, l’Italia di Rino Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord nella gara valida per l’accesso alla finale dei playoff per i Mondiali 2026. Di seguito le probabili scelte dei due commissari tecnici.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui (Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Cambiaghi, Esposito, Raspadori). Ct.: Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell, Hume, McNair, McConville, Devlin, McCann, S.Charles, Devenny, Galbraith, Price, Reid (Hazard, P. Charles, Clarke, Spencer, Brown, Atcheson, McDonnell, Donley, Saville, Lyons, Kelly, Morrison, Magennis, Marshall). Ct.: O’ Neill