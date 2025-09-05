Italia-Estonia, Juve presente: tre bianconeri convocati da Gattuso

Convocati Italia per l’Estonia, ecco le scelte ufficiali di Gattuso: ecco i giocatori della Juve presenti stasera

In vista della delicata sfida di qualificazione contro l’Estonia -valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale- il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 convocati dell’Italia. Tra le assenze -oltre a Scamacca fermato da un problema al ginocchio- figurano Marco Carnesecchi, Giovanni Leoni, Giovanni Fabbian e Daniel Maldini.

Per quanto riguarda i bianconeri, sono stati tutti convocati per stasera: Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli e Federico Gatti si giocheranno, infatti, un posto da titolare. Al Gewiss Stadium di Bergamo per Gattuso sarà la prima sulla panchina italiana: gara fondamentale per ripartire con il piede giusto nel girone.