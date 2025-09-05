Italia-Estonia, ecco il probabile XI titolare. Fuori Locatelli?
Riccardo Focolari
5 Settembre, 14:29
Questa sera il nuovo ct Gattuso farà il suo esordio sulla panchina dell'Italia. Ecco il probabile undici titolare

A Bergamo questa sera il nuovo commissario tecnico, Rino Gattuso, debutta sulla panchina della Nazionale. Contro l’Estonia, nella terza partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, il ct pensa a una difesa a 4 con la coppia Calafiori-Bastoni davanti a Donnarumma. Barella e Tonali a centrocampo e davanti sia Kean che Retegui, con Politano e Zaccagni esterni. Ecco la formazione azzurra:

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.

