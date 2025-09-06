Italia-Estonia, Cambiaso da urlo! Assist da subentrato per il poker

La prima Italia di Gattuso si presenta col botto: 5-0 contro l'Estonia. Nei gol rientra anche l'assist di Cambiaso, in grande spolvero

La prima Italia di Gennaro Gattuso sovrasta l’Estonia e sigla cinque gol nel secondo tempo. A mettere il sigillo finale sulla partita, un gioiello di azione confezionato sull’asse Cambiaso-Retegui, con il giocatore della Juve protagonista di un grande assist.

Al 90′ minuto, con gli Azzurri sul 3-0, è salito in cattedra il numero 27 bianconero. L’esterno della Signora, entrato nella ripresa, ha puntato l’uomo sulla fascia, lo ha superato con un dribbling secco e ha messo al centro un cross perfetto per Retegui che, con uno stacco di testa, ha battuto il portiere avversario. siglando il gol del momentaneo 4-0 e la sua personale doppietta. Un ottimo segnale per Tudor in vista del Derby d’Italia.