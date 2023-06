Italia, test amichevole con il Cagliari U19: a segno Chiesa e Locatelli

La Nazionale italiana ha battuto per il 12-0 il Cagliari Primavera in un'amichevole. A segno i bianconeriChiesae Locatelli, con il primo autore di una doppietta. Ecco il report: "Gli Azzurri hanno affrontato i ragazzi della Primavera del Cagliari in una gara amichevole suddivisa in tre tempi da 20 minuti ciascuno.