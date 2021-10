Le probabili formazioni di Italia-Belgio: Chiesa intoccabile, riposa Chiellini

Dopo le vittorie in semifinale contro Italia e Belgio, domenica alle ore 21.00 a San Siro Spagna e Francia si affronteranno nella finale di Nations League. Un match importante, che consentirà alla squadra vincitrice di qualificarsi direttamente...

Dopo le vittorie in semifinale contro Italia e Belgio, domenica alle ore 21.00 a San Siro Spagna e Francia si affronteranno nella finale di Nations League. Un match importante, che consentirà alla squadra vincitrice di qualificarsi direttamente per i mondiali in Qatar 2022. Poche ore prime, alle 15.00 all'Allianz Stadium di Torino, le due "perdenti" Italia e Belgio si sfideranno per il terzo posto. Una partita dalla dubbia utilità, come ammesso dal portiere belga Courtois al termine di Belgio-Francia: "Ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di domenica contro l'Italia. Ma, sinceramente, non vedo l'utilità di questo match. Finire terzo nella Nations League non serve. Non so perché giochiamo. Per noi sarà come un'amichevole". Nonostante questo, le due squadre si affronteranno e nessuna delle due avrà intenzione di tornare a casa sconfitta. Andiamo quindi alla scoperta delle due probabili formazioni.