Juve, cinque momenti da ricordare della stagione 2021-22

La stagione 2021-22 si è conclusa in modo amaro, senza trofei. Nonostante questo, ci sono stati dei momenti da ricordare. Ecco quali sono.

Juventus-Chelsea si era giocata nel 2012, con i londinesi campioni d'Europa in carica. Una situazione rivissuta esattamente in questa edizione, con i Blues detentori del trofeo. Una gara decisa da un acuto di Federico Chiesa , mentre nel passato fu Quagliarella a firmare la prima delle 3 reti della vittoria.

I campioni si vedono dai primi passi. Dusan Vlahovic va immediatamente in rete nel suo debutto in bianconero . Esattamente com'era successo a Carlos Tevez , 8 anni fa.

Paulo Dybalae Roberto Baggio hanno chiuso la loro avventura in bianconero con lo stesso numero di reti. Non è l'unica cosa a unirli. L'ultima rete, la115, l'hanno realizzata a Marassi, contro il Genoa e nella stessa porta. Una similitudine “scritta” nel destino, considerando come entrambi abbiano segnato il loro primo gol in una finale di Supercoppa...".