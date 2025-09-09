Israele-Italia, Locatelli: "Sono partito male. La reazione è stata..."
Israele-Italia, Locatelli: “Sono partito male. La reazione è stata…”

Stefania Palminteri
9 Settembre, 11:17
Dopo Israele-Italia, finita 5-4 per gli azzurri, è intervenuto ai microfoni della Rai Manuel Locatelli, giocatore della Juve

Ieri sera è andata in scena Israele-Italia, gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Una partita più che rocambolesca: finita 5-4 per gli azzurri al 91′. Uno dei protagonisti del match è senza dubbio Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, che si è reso partecipe in primis di uno sfortunato autogol, poi di una traversa e di un salvataggio in extremis sulla linea.

Ai microfoni della Rai, ecco le parole del numero 5 bianconero: “È stata una partita folle. Abbiamo avuto una reazione importante, io sono partito male facendo l’autogol e poi ho preso la traversa. Più tardi ho fatto anche un salvataggio importante. Sono da sottolineare i cinque gol segnati, ma ne abbiamo presi anche quattro e quindi ci saranno da fare delle analisi. Siamo stati lì e abbiamo portato a casa una gara fondamentale.

Israele è fastidioso, ha giocatori veloci e brevilinei: ci siamo sistemati dopo essere andati un po’ in difficoltà, alla fine penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo partiti un po’ contratti, mentre i nostri avversari erano più spensierati: non è possibile cominciare così, abbiamo fatto molti errori e per questo è difficile dare un giudizio sul match. Sono fondamentali questi tre punti, tra di noi c’è sinergia in spogliatoio ed è importante.

A questo livello, quando si sbaglia bisogna prendersi delle responsabilità. Dobbiamo dare la vita per questa maglia. Sono fondamentali questi tre punti, tra di noi c’è sinergia in spogliatoio ed è importante. A questo livello, quando si sbaglia bisogna prendersi le proprie responsabilità. Dobbiamo dare la vita per questa maglia.”

