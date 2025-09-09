Israele-Italia, Cambiaso: "La gara più strana di sempre. Cercheremo..."

Andrea Cambiaso, difensore della Juve e della Nazionale, è intervenuto a microfoni della Rai dopo la gara contro Israele

Andrea Cambiaso, difensore dell’Italia e della Juve, ha commentato ai microfoni della Rai il rocambolesco successo degli azzurri per 5-4 contro Israele a Debrecen. Ecco le sue parole: “Forse è la partita più strana mai giocata, per il punteggio e per tutto quello che è accaduto, ma l’importante è averla portata a casa.

Dobbiamo migliorare, ogni volta che salivano c’era la sensazione che potesse succedere qualcosa. Le prossime due gare saranno ancora contro Estonia e Israele, cercheremo di vincerle entrambe segnando più gol possibili. Gattuso ci trasmette grande energia e senso di appartenenza, con lui ci troviamo bene ma dobbiamo migliorare.”