L’interrogatorio di Gravina: “Sulle plusvalenze nessun criterio oggettivo”

Novità sul caso plusvalenze. Sportitalia ha anticipato uno stralcio dell’interrogatorio di Gabriele Gravina datato 2 aprile 2022. Tutto il resto poi sarà trasmesso dalla trasmissione Report, in onda questa sera su Rai 3. Queste le parole del presidente della FIGC sull'incontro con Agnelli del 23 settembre 2021: "L’incontro era stato promosso da Andrea Agnelli, d’intesa con Dal Pino, al fine di verificare la possibilità di dirimere contrasti all’interno della Lega e nei rapporti tra la Lega e la Federazione. Appresi dell’iniziativa dallo stesso Dal Pino. E a me venne presentata come esigenza di individuare elementi comuni, anche attraverso la redazione di un documento, finalizzati a soluzioni nella prospettiva del risanamento del sistema calcio".