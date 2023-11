Inter, Zanetti pensa già alla Juve: “È sempre una gara molto sentita”

Intervenuto a margine della presentazione del suo ultimo libro, il vicepresidente dell'Inter Javie Zanetti ha parlato del derby d'Italia: " Juve-Inter sarà sempre una gara molto sentita : è stato così in passato, è così adesso e sarà così anche in futuro. Perché di fronte ci sono due società con una grande storia e che sono da sempre rivali".

"Il derby d'Italia lo prepareremo come abbiamo preparato tutte le altre partite - ha continuato - perché siamo contenti di quello che stiamo facendo e vogliamo continuare così. Affronteremo una squadra che sta bene, come stiamo bene noi: entrambe puntiamo a restare in alto".

Chiosa finale sulla favorita per lo scudetto: "Il nostro obiettivo è essere sempre competitivi e vorremmo stare in vetta per tutta la stagione. Altre formazioni però hanno il nostro stesso obiettivo e per arrivare davanti a loro ci vorrà continuità di rendimento".