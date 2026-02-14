Inter-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma

Direttamente sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato una nota contenente statistiche e curiosità riguardanti il prossimo match che i bianconeri di Luciano Spalletti dovranno affrontare, vale a dire il Derby d’Italia contro l’Inter. Questa la nota del club bianconero:
“Oggi, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in trasferta l’Inter in occasione della 25ª giornata della Serie A 2025/2026.
Avviciniamoci alla sfida contro la formazione nerazzurra approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!
I PRECEDENTI
- Da quando è nata la Serie A a girone unico (dal 1929/1930) Inter e Juventus si sono affrontate in 227 occasioni tra tutte le competizioni: il bilancio sorride ai bianconeri, che vantano 105 successi a fronte di 64 vittorie nerazzurre e 58 pareggi.
- I confronti in campionato tra Inter e Juventus fino a ora sono stati 185 e nessuna sfida è stata disputata più volte nella storia della Serie A a girone unico (al pari dei match tra i nerazzurri e la Roma). In particolare, quella bianconera è sia la squadra che ha battuto più volte i meneghini nel massimo torneo (89, esattamente 50 successi in più rispetto agli avversari di giornata), sia quella che ha segnato più reti contro l’Inter nel torneo (268).
- Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5.3 a incontro), dopo che nei precedenti sei incontri le reti segnate furono solo nove, una media di 1.5 a gara.
- Inter e Juventus si sfideranno nel giorno di San Valentino per la prima volta nella loro storia tra tutte le competizioni (dal 1929/1930). Più in generale, i bianconeri hanno perso solo uno degli ultimi 12 confronti (7V, 4N) tra tutte le competizioni contro i nerazzurri giocati nella giornata di sabato: quello per 1-3, del 3 novembre 2012, in Serie A.
- L’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha ricevuto più cartellini in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 159, frutto di 12 rossi (meno solo dei 18 rimediati dai bianconeri contro la Roma nel periodo nel torneo) e 147 gialli (record assoluto per la Juventus in campionato contro una singola avversaria, dal 1994/1995 a oggi).
STATISTICHE GENERALI
- Sfida tra la formazione con l’età media dei propri titolari più elevati in questa Serie A – 29 anni e 54 giorni l’Inter – e la seconda con l’età media dei primi undici più bassa tra le formazioni che occupano la prima metà di classifica nel torneo in corso – 26 anni e 58 giorni –, la Juventus (più solo dei 25 anni e 240 giorni del Como).
- La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol). Inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più tiri in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64).
- Inter (13) e Juventus (sette) sono le due squadre che vantano più gol da sviluppo di corner in questa Serie A.
- Dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera (da inizio novembre), Inter (74%) e Juventus (70%) sono le due squadre con il maggiore possesso nell’ultimo terzo di campo in Serie A, come evidenziato dalla metrica Field Tilt, indice di un elevato dominio territoriale.
- Sempre a partire dall’arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera, Juventus (86) e Inter (80) sono le due squadre che hanno recuperato il maggiore numero di possessi nel terzo di campo offensivo nel campionato di Serie A in corso. In particolare, nel periodo, quella piemontese è la formazione che ha tentato più conclusioni a seguito di un recupero alto nel torneo (30).
FOCUS GIOCATORI
INTER
- Federico Dimarco ha fornito 11 assist in questa Serie A, meno solo di Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu (12 per entrambi nel 2021/2022) tra i giocatori dell’Inter in una singola edizione nel massimo campionato, da quando questo dato è disponibile (dal 2004/2005) – a 11 anche Romelu Lukaku nel 2020/2021 e Maicon nel 2009/2010 –.
- Lautaro Martinez (129) è vicino a eguagliare Paulo Dybala (131) in terza posizione tra i migliori marcatori argentini in Serie A, dietro solo a Gabriel Batistuta (184) e Hernan Crespo (153).
- Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski sono i due calciatori attualmente nella rosa dell’Inter che hanno segnato più reti in campionato contro la Juventus: tre entrambi. In particolare, nell’ultimo confronto a San Siro tra le due formazioni (il 27 ottobre 2024, 4-4) il polacco ha realizzato una doppietta su rigore, diventando il primo giocatore a segnare una marcatura multipla dal dischetto in un Derby d’Italia di campionato, da quando il dato è disponibile (dal 2004/2005).
- Marcus Thuram – autore di una rete contro la Juventus, nel match di andata di questo campionato – è l’unico giocatore nerazzurro ad avere sia segnato almeno 40 gol (45), sia servito almeno 15 assist (17) tra tutte le competizioni, dal suo arrivo all’Inter nel 2023/2024.
- Nicolò Barella ha sia segnato che servito un assist in tre match casalinghi differenti con la maglia dell’Inter in Serie A; il primo di questi è stato proprio contro la Juventus, il 17 gennaio 2021 (2-0 per i nerazzurri al “Giuseppe Meazza”, con reti di Arturo Vidal e del centrocampista classe 1997).
JUVENTUS
- Kenan Yildiz (a quota otto gol in questo campionato) potrebbe diventare il primo giocatore della Juventus a realizzare almeno nove reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni a partire da Roberto Bettega, che ne realizzò 13 nel 1970/1971.
- Dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, Weston McKennie è il migliore marcatore bianconero tra tutte le competizioni con sette reti all’attivo. In generale, nel periodo, è il centrocampista di Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni (sette, appunto).
- Jonathan David è stato coinvolto in sei reti nelle ultime sei partite di campionato (4G+2A): esattamente il doppio delle partecipazioni attive collezionate in tutte le precedenti 17 sfide nel torneo (1G+2A). Il classe 2000 potrebbe diventare il primo giocatore canadese di sempre a segnare in Serie A in un Derby d’Italia.
- Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/2005, il gol di Vasilije Adzic al minuto 91 nel match di andata del campionato in corso è stato il secondo più tardivo messo a segno in una sfida tra Inter e Juventus nella competizione, dietro solo alla rete di Samuel Eto’o al minuto 92 del 16 aprile 2010 (2-0 per i nerazzurri a San Siro in quel caso).
- La prossima sarà la 50ª presenza per Lloyd Kelly con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni e la sua unica rete messa a segno in Serie A è arrivata proprio nel match di andata contro l’Inter. Il classe 1998 è il giocatore della Juventus che ha effettuato più respinte difensive nel campionato in corso – sia in generale (80), sia di testa (39) – e, più in generale, è il bianconero che ha vinto più duelli aerei (63) in questo torneo”.