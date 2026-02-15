Inter-Juventus, Esposito a Sky: “Contento del gol e di aver vinto”

Le parole di Pio Esposito al termine della gara tra l‘Inter e la Juventus. L’attaccante nerazzurro ha siglato la rete del 2-1.

Pio Esposito autore della rete del secondi gol nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che significato ha questa serata? “Serate come questo le sogni quando inizia a giocare a calcio da piccolo. Quindi, il massimo che potevo ottenere stasera era una vittoria con goal ed è andata così e sono contento di questo”.



Tre punti importanti in ottica scudetto? “Non si può ancora parlare di traguardo perché mancano tantissime partite, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima”.