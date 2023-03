Allegri: “Domani è difficile, sarà una partita molto importante per noi”

Il tecnico dei bianconeri parla alla viglia della partita contro l'Inter valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani sera contro l'inter nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

INTER - "Domani dobbiamo fare una bella partita contro una squadra forte. È sempre una partita meravigliosa, ci saranno 70 mila spettatori e sarà una partita affascinante: bisognerà essere molto bravi".

DI MARIA - "Oggi ci sarà la rifinitura e valuterò, mi sembra comunque stia bene".

CHIESA - "Chiesa è a disposizione, l'altra sera ha segnato e sono molto contento".

LOCATELLI - "Io lo vedo bene, a Friburgo l'ho tolto quando mancavano 10 minuti perchè la partita era in sicurezza. Lui sta molto bene".

CHAMPIONS - "Noi dobbiamo cercare di fare il massimo che possiamo, domani è l'ultima prima della sosta, è difficile, negli scontri diretti abbiamo fatto alti e bassi, più o meno sono alla pari, e su questo siamo in linea. In classifica siamo indietro,è difficile recuperare. Dobbiamo fare il massimo, io lo ripeto, la squadra in campo ha fatto 53 punti, e su quello dobbiamo ragionare. Vedremo il 19 aprile quando ci sarà la sentenza. Abbiamo Europa League e Coppa Italia, pensiamo a domani sera, poi recupereremo energie per un aprile bello ed entusiasmante dove avremo nove partite".

SQUADRA - "Non ho cambi davanti, oggi vedrò in allenamento. Di prime punte ho solo Vlahovic, importante sarà fare una partita giusta".

SORTEGGI - "Lo Sporting è una buona squadra con tecnica, sono bravi. Ci prepareremo al meglio quando dovremo giocarci. In Champions le italiane hanno il 75% di arrivare in finale, almeno una, e questo credo sia un buon segnale".

GATTI - "Dalla sua ha il fatto dei essere esuberante, ha tanta energia. DEve crescere molto sul piano ella gestione della partita, domani potrebbe giocare di nuovo".

VLAHOVIC - "La squadra deve fare meglio in generale, giovedì sera abbiamo giocato male nel secondo tempo. Domani giochiamo contro una squadra che ancora non ha perso in casa, hanno fatto 15 vittorie e 2 pareggi. Sarà un test importante, arriva con l'entusiasmo per aver raggiunto i quarti. Domani è molto importante per noi".

SQUADRA - "Dobbiamo ancora migliorare in tanti aspetti, molti giocatori devono recuperare. Ora pensiamo a questa partita, poi dopo la sosta saremo un passo avanti. Pogba potrebbe tornare, Bonucci riprenderà, Danilo, Rabiot e Kostic saranno riposati. Sarà importanti averli tutti, soprattutto davanti, per avere la possibilità di girare i giocatori. Facciamo un passo alla volta e con calma".

POGBA - "Con Pogba da 8 mesi facciamo lo stesso ritornello: quando starà bene sarà a disposizione. Non credo che subito dopo la sosta sarà a disposizione, ci vorrà di più".

CRITICHE - "Nel calcio ha ragione chi vince, alla fine dell'anno si tireranno le somme analizzano le cose. È inutile che io dica qualsiasi cosa, alla fine si tireranno le somme. Posso dire che hanno giocato 5 giovani quest'anno, la stagione è ancora in corso: ora tutto è bello, poi magarti tra 20 giorni è l'opposto. I risultati condizionano i giudizi: l'obiettivo della Juventus è quello di arrivare, in questo momento, a giocarci le possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia e Europa League, cercando di arrivare tra le prime quattro. In campionato abbiamo 53 punti, siamo secondi, abbiamo alcuni punti di vantaggio sulle altre. Dobbiamo difendere il secondo posto, quello che succederà fuori non ci deve toccare, dobbiamo valutare quello che facciamo sul campo, ed abbiamo fatto 53 punti e siamo 3 punti davanti all'inter, 4 davanti alla Lazio, 5 davanti al Milan, e 6 alla Roma. Se la squadra, al netto delle sanzioni, saremo quinti o sesti non sarà andato bene. Poi vedremo le sanzioni ma così stanno le cose".