Inter-Juve, Veron: "L'adrenalina era grande. L'operato di Chivu..."

Juan-Sebastian Veron, ex giocatore, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di Juve-Inter

Juan Sebastián Verón, icona del calcio argentino e protagonista in Italia negli anni d’oro della Lazio, torna a parlare dei suoi ricordi legati alla Juve e del calcio italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Brujita sottolinea come le sfide contro la Vecchia Signora abbiano rappresentato momenti unici e indimenticabili nella sua carriera. Ecco le sue parole:

“Con la Lazio notte indimenticabile di un percorso straordinario: gol del Cholo Simeone. Una Lazio così forte non c’è stata più. È una partita diversa, che avverti durante la settimana. La prepari, la immagini, la sogni. Con un solo pensiero in testa: vincerla? A me piaceva soprattutto l’adrenalina dell’evento. La Juventus è sempre stata una società prestigiosa e potente.

Già quando guardavo la Serie A dalla tv in Argentina, il Napoli di Maradona lottava per batterla. Ma in generale credo che qualsiasi calciatore, quando è coinvolto in queste grandi partite, si esalti di più del solito. Fare previsioni è complicato ma io vedo favorita l’Inter, nonostante le perplessità che sento in giro. La squadra ha un telaio collaudato, viene da un periodo di risultati importanti, mi sembra più avanti rispetto alla Juventus. Stiamo a vedere. Non conosco Chivu, perciò non posso giudicare da lontano il suo lavoro. Di sicuro allenare l’Inter non è facile per nessuno.”