Inter-Juve, Ventola: “Gara speciale. Meglio del derby”

Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, Nicola Ventola, ex attaccante di Bari ed Inter, si è soffermati brevemente sul big match di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare la Juve stasera a San Siro. Di seguito le sue parole: “Inter-Juve? È una partita sempre speciale. Ai miei tempi Inter-Juventus era più sentita del derby.”